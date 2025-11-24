Ucraina, progressi sul piano di pace. Ue in campo, vertice in Angola

Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, ha convocato per le 10.30 una riunione dei capi di Stato e di Governo dell'Ue presenti in Angola - per il summit Ue-Africa - per discutere il piano di pace per l'Ucraina. Ieri a Ginevra, dopo il piano americano in 28 punti per il cessate il fuoco a Kiev, è stato presentato anche un piano europeo, in 24 punti.

il piano Usa rivisto domenica da ucraini e europei è una sorta di "contro-proposta" messa nero su bianco per spuntare condizioni migliori non solo per il Paese guidato da Volodymyr Zelensky ma per la stessa Europa. Tregua, linea del fronte nel Donbass come base di partenza della trattativa sui territori, escludendo la cessione di tutta la regione, no al ridimensionamento dell'esercito ucraino e modello articolo 5 della Nato (i Paesi intervengono in caso di aggressione di un alleato, una delle iniziali proposte "italiane", rivendicano da Roma) per garantire anche in futuro la sicurezza dell'Ucraina sono alcune delle principali revisioni al vaglio degli sherpa.

Le riunioni in Svizzera sono state «le più produttive e significative finora» ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, alla stampa. Al suo fianco, c'era il capo negoziatore di Kiev, Andriy Yermak, che gli ha fatto eco sottolineando che si sono fatti «progressi verso una pace giusta e duratura».