Ucraina, nuovi attacchi russi su Kharkiv e Odessa

Due persone, una donna di 68 anni e un uomo di 38 anni, sono morte in un attacco con droni russi nella regione ucraina di Dnipropetrovsk. Le forze russe hanno colpito per la seconda notte consecutiva Kharkiv, lanciando due attacchi missilistici. E anche Odessa è stata nuovamente attaccata da bombardamenti russi che hanno causato danni alle infrastrutture civili e industriali. Intanto negoziatori ucraini, russi e americani si ritrovano oggi e domani ad Abu Dhabi per i difficili colloqui volti a porre fine a quattro anni di guerra in Ucraina. Centinaia di droni e missili russi hanno causato nuove interruzioni del riscaldamento e della corrente nella capitale e in diverse grandi città. E il presidente ucraino Zelensky stigmatizza: «Ogni attacco russo di questo tipo conferma che l'atteggiamento di Mosca non è cambiato: continuano a puntare sulla guerra e sulla distruzione dell'Ucraina, e non prendono sul serio la diplomazia». Russi, ucraini e americani si erano già ritrovati negli Emirati Arabi Uniti a fine gennaio per discutere del piano proposto da Washington.