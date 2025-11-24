Ucraina, nessun incontro Trump-Zelensky

«Al momento non è previsto alcun incontro tra il presidente Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky». Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. Aggiungendo: «È completamente falsa» l'idea secondo cui Donald Trump favorirebbe la Russia nei negoziati sulla fine della guerra in Ucraina. «L'idea - ha aggiunto Leavitt - che gli Stati Uniti non stiano coinvolgendo entrambe le parti in modo equo in questa guerra per porvi fine è una totale falsità».

Sulle trattative in corso è intervenuto lo stesso presidente ucraino Zelensky con un messaggio su X. «Oggi - si legge - la nostra delegazione è tornata da Ginevra dopo i negoziati con la parte americana e quella europea. Adesso l'elenco delle misure necessarie per porre fine alla guerra può diventare realizzabile. Ora, dopo Ginevra, i punti sono meno numerosi - non più 28 - e molti degli elementi giusti sono stati presi in considerazione in questo contesto. C'è ancora molto lavoro da fare insieme per finalizzare il documento - aggiunge Zelensky -. Discuterò le questioni delicate con il presidente Trump. L'Ucraina non sarà mai un ostacolo alla pace».

Il presidente ucraino ha anche parlato della situazione sul campo. «Dobbiamo essere consapevoli che la Russia non allenterà la pressione sull'Ucraina - ha sottolineato -. In questi giorni e settimane, è essenziale prendere molto sul serio gli allarmi antiaerei e tutte le minacce di attacco simili», è il monito che lancia attraverso X Zelensky. Secondo cui «sappiamo perfettamente con chi abbiamo a che fare e tutti gli ordini necessari sono stati impartiti all'Aeronautica militare e a tutte le altre componenti delle forze di difesa e sicurezza ucraine: reagiremo». «E sarebbe giusto che tutti i nostri partner, soprattutto quelli americani - prosegue - tenessero conto della minaccia che anche la loro intelligence vede. Se ci saranno negoziati, se ci sarà un impegno costruttivo, se stiamo davvero ponendo fine alla guerra, allora non ci saranno missili, né attacchi massicci contro l'Ucraina, contro il nostro popolo. Questo può essere garantito da coloro che sono veramente forti nel mondo. E molto dipende dall'America - conclude Zelensky -. La Russia ha iniziato questa guerra, ed è la Russia che deve porvi fine. Stiamo creando le condizioni necessarie attraverso il dialogo con i nostri partner».