Tutto il campo largo al via della campagna per il "No" al referendum

I leader del campo largo sabato parteciperanno al lancio della campagna del comitato "Società civile per il No al referendum costituzionale". È quanto viene confermano dai partiti. Ci saranno la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. L'appuntamento è per le 9.30 al Centro Congressi Frentani, a Roma. Per la Cgil interverrà il segretario Maurizio Landini. Il comitato, presieduto da Giovanni Bachelet, è promosso e composto, tra le altre associazioni, da Anpi, Acli, Arci, Auser, Libera, Legambiente, Pax Christi, Medicina Democratica.