Trump: tregua in Medio Oriente ancora in vigore

Per Donald Trump il cessate il fuoco a Gaza è «ancora in vigore». Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One di ritorno questa note da Mar-a-Lago, il presidente americano ha detto che Hamas si è dimostrato «piuttosto turbolento» ma ritiene anche che «la leadership» del gruppo militante «non sia coinvolta» dalle sparatoria avvenute a Gaza. Il capo della Casa Bianca ha anche lasciato intendere che la leadership di Hamas non fosse coinvolta in alcuna presunta violazione, incolpando invece "alcuni ribelli interni". "Ma in ogni caso, la situazione sarà gestita correttamente. Sarà gestita con durezza, ma correttamente", ha aggiunto. Donald Trump ha anche smentito le indiscrezioni del Washington Post secondo le quali lui e Vladimir Putin hanno parlato di Donetsk e ha ribadito il desiderio che Russia e Ucraina "si fermino". "Il 78% del territorio è già occupato dalla Russia. Potranno negoziare qualcosa più avanti", ha detto ancora il presidente a proposito di Donetsk.