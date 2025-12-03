Trump: «Putin vuole mettere fine alla guerra»

Donald Trump pensa che il presidente russo Vladimir Putin «vorrebbe mettere fine alla guerra» con l'Ucraina. «Questa è l'impressione che hanno avuto», ha detto Trump, commentando l'incontro a Mosca a cui hanno partecipato l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero del presidente, Jared Kushner. «Io penso - ha aggiunto - che gli piacerebbe tornare a una vita normale, penso che vorrebbe fare affari con gli Stati Uniti, sinceramente, invece di perdere migliaia di soldati ogni settimana».

«Non posse dire cosa succederà perché le cose bisogna farle in due - ha proseguito il presidente Usa -. Con l'Ucraina penso che abbiamo trovato un accordo. Sono soddisfatti. Ma la cosa triste è che se fossi stato presidente avrebbero il 100% del loro territorio. Nulla sarebbe accaduto. È una situazione molto triste», ha detto Trump sottolineando come gli Stati Uniti «non stanno spendendo soldi sulla guerra» in Ucraina. «Stiamo vendendo alla Nato, non siamo derubati come lo eravamo sotto Biden», ha aggiunto ribadendo che l'unico motivo per cui è «coinvolto» nella guerra è perché vuole mettere fine alle morti.