Trump personalizza il partito, sarà Tepublican o Tpublican

Dopo aver personalizzato la Casa Bianca e trasformato il Partito repubblicano, Donald Trump non sembra accontentarsi: adesso vuole cambiare il nome ai repubblicani, e vuole che nel nuovo ci sia la T di Trump. «C'è una nuova parola per indicare il Repubblicano trumpiano - ha scritto sul social Truth - che praticamente sono quasi tutti (le ottime politiche sono la chiave). E' Tepublican? O Tpublican?». La seconda opzione, secondo gli esperti del linguaggio, implicherebbe qualche difficoltà nel pronunciare le prime due lettere, 'T' e 'P'. Ma c'è tempo per capire se la proposta del presidente avrà presa sulla base, che intanto sul social Truth ha risposto con entusiasmo e si è scatenata, lanciando un terzo soprannome,«TruPublican», utilizzando le prime tre lettere del cognome del presidente, che coincidono con le prime tre del social, il cui nome indica la «verità». Altri preferiscono la versione ribelle alla easy rider «Trumpster», accompagnata dalla foto creata dall'intelligenza artificiale in cui Trump appare con giubbotto di pelle e orecchino, alla guida di una Harley-Davidson pavesata di bandiere americane e con la first lady Melania seduta dietro, a stringere i fianchi del presidente. La maggioranza dei commenti, al di là del gradimento sul soprannome, ribadisce la propria linea: non hanno votato per il Partito repubblicano, ma per Trump. E il presidente, personalizzando il nome dei suoi elettori, vuole scavare un solco tra la base e i conservatori che, stando ai sondaggi, appaiono freddi verso la sua politica.