Trump minaccia la Nigeria: stop uccisioni di cristiani o attaccheremo

«Se il governo nigeriano continuerà a permettere l'uccisione di cristiani, gli Stati Uniti sospenderanno immediatamente ogni aiuto e assistenza alla Nigeria e potrebbero addirittura intervenire in quel Paese ormai disonorato, “a fucili spianati”, per cancellare completamente i terroristi islamici che compiono queste orribili atrocità». Lo scrive Donald Trump, su Truth: «Sto istruendo il Dipartimento di Guerra a prepararsi per una possibile azione. Se attaccheremo, sarà rapido, feroce e dolce, proprio come i criminali terroristi attaccano i nostri amati cristiani! Avviso: il governo nigeriano farebbe bene a muoversi in fretta!».

Immediata la risposta del presidente nigeriano. «La Nigeria si oppone alle persecuzioni religiose e non le incoraggia», scrive Bola Ahmed Tinubu in un comunicato dove afferma che il Paese «si erge fermamente come una democrazia retta da garanzie costituzionali di libertà religiosa». «La caratterizzazione della Nigeria come intollerante dal punto di vista religioso non riflette la nostra realtà nazionale, né tiene conto degli sforzi costanti e sinceri del governo», si legge nel testo. «La nostra amministrazione - conclude Tinubu - è impegnata a lavorare con il governo degli Stati Uniti e la comunità internazionale per approfondire la comprensione e la cooperazione nella protezione delle comunità di tutte le fedi».