Trump lancia un piano per una nuova flotta militare, «la più potente mai vista»
di Redazione
Secondo il presidente le navi militari sostituiranno quelle utilizzate sino ad ora. "Saranno dotate di missili da crociera a lancio marittimo con testate nucleari"
December 23, 2025
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un piano per la costruzione di una nuova flotta di navi da guerra destinate alla marina militare statunitense. Si chiamerà «classe Trump» e avrà l'obiettivo di sostituire le navi esistenti, definite dallo stesso presidente «vecchie, logore e obsolete». I nuovi mezzi, invece, saranno «più grandi, più veloci e 100 volte più potenti di qualsiasi altra nave da guerra americana», secondo le parole del tycoon. Trump ha parlato del piano durante una breve conferenza stampa a Mar-a-Lago, in Florida. Secondo i suoi progetti, verranno costruite prima due navi, per poi ampliare la flotta fino a 20-25 unità. Oltre a trasportare cannoni navali convenzionali, le nuove navi da battaglia saranno dotate di missili da crociera a lancio marittimo con testate nucleari: lo ha dichiarato il segretario della Marina statunitense John Phelan, presente con Trump per l’annuncio. «I nostri avversari sapranno che, quando la USS Defiant (la prima nave che secondo i piani sarà costruita) di classe Trump apparirà all'orizzonte, la vittoria americana in mare sarà inevitabile», ha aggiunto.
