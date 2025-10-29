Trump in Corea del Sud incontrerà il leader cinese Xi

È il primo faccia a faccia tra i due presidenti: si terrà domani a Busan, poco dopo l'arrivo di Xi per il vertice dell’Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation)

Il ministero degli Esteri cinese ha annunciato l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping: si terrà domani nella città di Busan, poco dopo l'atterraggio di Xi in Corea del Sud per partecipare al vertice dell’Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation). Sarà il primo incontro faccia a faccia tra i due leader da quando Trump ha assunto l’incarico nel 2025 e ha imposto dazi su tutti i paesi del mondo.

Arrivato in Corea del Sud per l’ultima tappa del suo tour asiatico, il presidente statunitense è stato accolto con tutti gli onori e un dono simbolico: una replica della corona d'oro dei sovrani di Silla, antica dinastia che governò la penisola coreana dal 57 a.C. al 935 d.C. Il presidente sudcoreano Lee Jae Myung ha spiegato che il prezioso omaggio rappresenta «la connessione divina tra la guida celeste e quella terrena» e simboleggia «pace, coesistenza e prosperità condivisa», valori che, secondo Seul, rispecchiano l’alleanza tra i due Paesi.

Il presidente sudcoreano ha poi promesso al suo omologo Usa di aumentare la spesa militare del Paese. «Il nostro bilancio, la nostra spesa militare, è piuttosto significativa e siamo al quinto posto in termini di spesa militare», ha dichiarato Lee durante un pranzo con Trump nella città di Gyeongju, sede del vertice dei leader dell'Apec. «Tuttavia, so che è importante continuare a ridurre l’onere della spesa militare e per la difesa, quindi continueremo ad aumentare la nostra spesa militare», ha aggiunto Lee, che già da alcune settimane aveva annunciato la sua intenzione di aumentare la spesa per la difesa dellì8,2% su base annua entro il 2026, in linea con le pressioni di Washington che sta esortando i suoi alleati asiatici ad aumentare i loro bilanci militari a livelli simili a quelli della Nato.

Trump ha poi affermato che non incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong Un. «Conosco molto bene Kim Jong Un. Andiamo molto d’accordo. Non siamo riusciti a trovare una tempistica», ha detto a margine dell’incontro bilaterale con Lee. «Lavoreremo molto duramente con Kim Jong Un e con tutti gli altri per sistemare le cose».