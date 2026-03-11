Trump: il prezzo del petrolio diminuirà. Ma i mercati smentiscono

L'accordo tra i Paesi membri dell'Agenzia internazionale per l'energia di immettere sul mercato altri 400 milioni di barili «ridurrà sostanzialmente i prezzi del petrolio, mentre poniamo fine a questa minaccia per l'America e per il mondo», ha affermato Trump durante un discorso nel Kentucky, dove ha annunciato che intende prelevare «un po'» delle scorte americane. Parole che non rassicurano gli analisti, secondo i quali i prelievi dalle score risulteranno insufficienti a contenere gli aumenti. E una conferma arriva dalla chiusura del prezzo del petrolio: il Wti, infatti, chiude a New York in rialzo del 5,06%, a 87,67 dollari al barile, mentre il Brent guadagna il 4,83%, ritornando sopra quota 90, a 92,04 dollari.

Gli Stati Uniti, ha aggiunto il presidente, «non smetteranno finché il lavoro non sarà finito», ha aggiunto Trump assicurando che «il lavoro sarà finito molto in fretta». «Abbiamo un grande esercito, che ho costruito durante il mio primo mandato. Non pensavo lo avrei usato così tanto», ha affermato ancora il presidente.