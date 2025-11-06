Trump: devastante se la risposta della Corte sui dazi sarà negativa

Se la Corte Suprema dovesse emettere una "decisione negativa" sui dazi sarebbe "devastante": lo ha ribadito Donald Trump parlando nello Studio Ovale in merito all'attesa decisione dei nove saggi sulla legittimità delle sue tariffe. Anche i giudici nominati dal tycoon hanno espresso dubbi, nella discussione preventiva pubblica, sulla legittimità della scelta di imporre dazi. I giudici della Corte Suprema hanno posto domande "corrette e dure" sui dazi: "Donald Trump non ha mai avuto l'intenzione di avere un'autorità tariffaria illimitata", ha replicato il rappresentate americano per il commercio Jamieson Greer, prevedendo che una sentenza della Corte Suprema sui dazi potrebbe arrivare prima della fine dell'anno.