Trump contro Anthropic: nessuna agenzia la userà più

Donald Trump entra a gamba tesa nello scontro tra Anthropic e il Pentagono e annuncia di aver ordinato «a tutte le agenzie federali di smettere di usare» il suo modello di intelligenza artificiale. «Quei casi umani di sinistra hanno fatto un errore disastroso», ha scritto il presidente americano su Truth. «Gli Stati Uniti non permetteranno mai a un'azienda di sinistra e woke di dettare come il nostro grande esercito combatta e vinca le guerre! Questa decisione spetta al vostro comandante in capo e agli straordinari leader che nomino per guidare il nostro esercito», ha attaccato Trump su Truth. «L'egoismo di Anthropic sta mettendo a rischio le vite degli americani e in pericolo i nostri soldati e la nostra sicurezza», ha aggiunto. «Pertanto, ordino a tutte le agenzie federali del governo degli Stati Uniti di cessare immediatamente ogni utilizzo della tecnologia Anthropic. Non ne abbiamo bisogno, non la vogliamo e non faremo più affari con loro!», ha concluso Trump.