Trump conferma: riprendono i test nucleari

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, conferma l'intenzione di riprendere i test nucleari. «Gli Stati Uniti - scrive sul suo social Truth - hanno più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. Questo obiettivo è stato raggiunto, incluso un completo ammodernamento e rinnovamento delle armi esistenti, durante il mio primo mandato. Visti i test di altri Paesi prosegue Trump - ho incaricato il dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria».