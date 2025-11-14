Trump ci ripensa: ridotti i dazi su carne, pomodori, banane e caffè
di Redazione
L'obiettivo è ridurre i prezzi degli alimentari e rispondere così alla frustrazione degli americani sul carovita
November 14, 2025
Donald Trump riduce i dazi sulla carne bovina, i pomodori, le banane e il caffè. L'ordine del presidente ha come obiettivo quello di ridurre i prezzi degli alimentari e rispondere così alla frustrazione degli americani sul carovita.
L'ordine di Trump è retroattivo al 13 novembre e prevede una serie di esenzioni su prodotti che non possono essere prodotti negli Stati Uniti in quantità sufficienti per soddisfare la domanda interna. Il lungo elenco include anche noci, avocado e ananas.
La riduzione era stata preannunciata da vari funzionari americani e si era già attirata una serie di critiche, con molti sui social che sono tornati a parlare di “Taco Trump”, ovvero “Trump always chickens out”, Trump si tira sempre indietro.
