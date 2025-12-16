Trump chiede i danni alla Bbc per 10 miliardi. «Mi ha diffamato»

Il presidente Usa, Donald Trump, ha fatto causa alla Bbc, chiedendo 10 miliardi di dollari come risarcimento, per la trasmissione da parte dell'emittente britannica di una versione modificata del suo discorso del 6 gennaio 2021, che aveva dato l'impressione che il capo della Casa Bianca incoraggiasse i suoi sostenitori a prendere d'assalto Capitol Hill. E' quanto si evince dai documenti presentati al tribunale di Miami, in Florida, secondo i quali Trump ha presentato due capi d'imputazione, tra cui diffamazione, chiedendo 5 miliardi di dollari per ciascuno.

Secondo i legali del presidente americano, «Bbc, un tempo rispettata e ora caduta in disgrazia, ha diffamato il presidente Trump manipolando in modo intenzionale, maliziosamente e in modo ingannevole il suo discorso, nel tentativo sfacciato di interferire nelle elezioni del 2024».

Bbc, che si è pubblicamente scusata nelle scorse settimane con la Casa Bianca, ha ammesso la manomissione del discorso del presidente nel programma Panorama attraverso il montaggio di due passaggi separati, e ha accettato di fare mea culpa. Ma ha evocato un errore involontario, senza intenzioni diffamatorie.