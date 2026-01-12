Trump: avremo la Groenlandia, altrimenti la prenderanno Russia o Cina

Donald Trump potrebbe dover scegliere tra l'annessione della Groenlandia e il mantenimento della Nato. «Potrebbe essere una possibilità» ha dichiarato il presidente americano in un'intervista al "New York Times".

Per il presidente americano, «la Russia non è affatto preoccupata dalla Nato se non per quanto riguarda noi. La Cina nemmeno» ha aggiunto. «L'Europa sta diventando un luogo molto diverso e devono davvero darsi una regolata. Voglio che si diano una regolata».

Nella notte, di ritorno poi verso Washington, Trump è tornato a parlare sul tema. «Se non prendiamo la Groenlandia, lo faranno la Russia o la Cina, e non permetterò che accada» ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One. Nei giorni scorsi il leader di Washington aveva escluso, per il momento, l'uso della forza militare per occupare l'isola, mentre la sua amministrazione continua a spingere per raggiungere un accordo economico con Copenhagen. «Certo, mi piacerebbe molto stringere un accordo con loro. Sarebbe più semplice. In un modo o nell'altro, avremo la Groenlandia» ha assicurato.