Trump annuncia ulteriori dazi del 100% alla Cina
di Redazione
Le nuove tariffe scatteranno dal 1° novembre
October 10, 2025
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che imporrà ulteriori dazi del 100% alla Cina a partire dal primo novembre, dopo che Pechino ha imposto restrizioni «straordinariamente aggressive» alle esportazioni di minerali di terre rare.
«Dato che la Cina ha assunto questa posizione senza precedenti... gli Stati Uniti d'America imporranno alla Cina una tariffa del 100%, in aggiunta a qualsiasi tariffa attualmente in vigore», ha affermato Trump su Truth Social.
