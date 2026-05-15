Trump: abbiamo raggiunto «fantastici accordi commerciali» con la Cina

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aver concluso "fantastici accordi commerciali" con Xi Jinping. Le aperture di Trump nei confronti di Xi Jinping, che ha descritto come un "grande leader" e un "amico", sono state finora accolte con toni più moderati dal leader cinese. Ma il leader statunitense ha affermato che dalla visita è scaturito "molto di buono". "Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i Paesi", ha detto, mentre Xi lo accompagnava attraverso i giardini di Zhongnanhai. Al suo fianco, Xi ha salutato l'instaurazione, tra le due potenze rivali, di un nuovo rapporto di "stabilità strategica costruttiva", reso pubblico dai cinesi il giorno prima, in occasione della prima giornata del vertice. "Una visita che passerà alla storia", ha affermato Xi.

Durante il secondo round di colloqui tra il presidente Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, le delegazioni presenti sono state molto più ristrette rispetto a quelle numerose di ieri. Da parte statunitense, Trump è stato affiancato dal segretario di Stato Marco Rubio, dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, dal segretario al Tesoro Scott Bessent e dal Rappresentante commerciale degli Stati Uniti Jamieson Greer, insieme all'ambasciatore degli Stati Uniti in Cina David Perdue. Xi è stato accompagnato dal suo capo di gabinetto Cai Qi, dal ministro degli Affari esteri Wang Yi, dal vice premier He Lifeng (uno dei principali inviati commerciali), nonché dal viceministro degli Affari esteri Ma Zhaoxu e dall'ambasciatore cinese negli Stati Uniti Xie Feng. Dopo il pranzo di lavoro con Xi, Trump ha lasciato Pechino, concludendo così la sua visita in Cina.