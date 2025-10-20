Tre ultrà fermati per la morte dell'autista a Rieti

Tre persone sono state fermate in merito all'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket. I soggetti sarebbero legati ai movimenti dell'estrema destra.

La Procura di Rieti ha disposto il fermo di indiziato di delitto per tre ultras reatini in relazione all'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman sul quale viaggiavano i tifosi dell'Estra Pistoia di basket di ritorno dalla trasferta per segure la squadra a Rieti. Dalle indagini proseguite dalla notte di domenica sono risultate "diversamente coinvolte nell'evento diverse persone"; in particolare, "nei confronti di tre di queste - spiega la Questura del capoluogo laziale - sono emersi gravi indizi di colpevolezza". I tre fermati sono stati condotti nella locale Casa Circondariale. Dalle prime indiscrezioni i fermati sarebbero soggetti legati ai movimenti dell'estrema destra.

Durante l'incontro di A2 tra Real Sebastiani Rieti e Pistoia Basket 2000, ricostruisce la Questura di Rieti, "un gruppo di ultras della compagine reatina ha cercato di venire in contatto con i tifosi ospiti, impedito dal pronto intervento del dispositivo previsto per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al termine della partita, alcuni tifosi reatini hanno cercato nuovamente di raggiungere i tifosi pistoiesi nel momento dell'uscita dal palazzetto dello sport, ma anche in questo caso sono stati allontanati dal personale in servizio di ordine pubblico posizionato all'esterno dell'impianto. E' stato quindi predisposto un adeguato servizio di scorta al pullman dei tifosi della squadra pistoiese, implementato da un servizio di bonifica preventiva dell'itinerario percorso per l'uscita dal capoluogo reatino".

"A circa 100 metri dopo l'uscita per Contigliano, al km 5+800 della superstrada, in un'area isolata rispetto al centro urbano - prosegue la Questura - il pullman dei tifosi veniva fatto oggetto di un repentino lancio di sassi da parte di una frangia di sostenitori riconducibili ai gruppi ultras al seguito della compagine reatina, nascosti tra la fitta vegetazione presente nell'area scarsamente illuminata. Una pietra di rilevanti dimensioni ha infranto il parabrezza dell'autobus, colpendo il secondo autista Raffaele Marianella, 65 anni, causandogli delle gravi lesioni che hanno comportato, in breve tempo, il decesso; un'altra pietra ha infranto il vetro lato autista. Il personale impegnato nel servizio di scorta al pullman notava alcune persone travisate allontanarsi velocemente utilizzando le auto parcheggiate sotto il cavalcavia ed una autovettura di queste veniva prontamente bloccata dagli agenti che procedevano ad accompagnare in Questura gli occupanti per gli ulteriori accertamenti".