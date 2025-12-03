Travolge 15enne e fugge su bici elettrica, grave ragazzino

L'incidente è avvenuto a Corato, nel Barese, il conducente è fuggito senza prestare soccorso. Il ragazzo, ricoverato in terapia intensiva, è in prognosi riservata

Un 15enne è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Andria dopo essere stato investito da una bici elettrica il conducente della quale è fuggito senza prestare soccorso. È accaduto nella tarda serata di martedì a Corato, in provincia di Bari. La vittima, secondo quanto ricostruito finora, a bordo di un monopattino stava percorrendo via Piccarreta, strada del centro storico cittadino, quando si sarebbe scontrata con una bici elettrica. Subito soccorso, il ragazzino è stato trasportato prima all'ospedale di Corato e poi, a causa della gravità delle ferite riportate, è stato trasferito al Bonomo di Andria. Le forze dell'ordine stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.