Trauma cranico grave per il 12enne investito da un'ambulanza a Genova

Il ragazzo stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il Gaslini: è in Terapia Intensiva, sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato

La direzione sanitaria dell'ospedale Gaslini di Genova ha fatto sapere che il bimbo di 12 anni investito questa mattina da un'ambulanza, al suo arrivo all'ospedale pediatrico «risultava emodinamicamente stabile, con un quadro di politrauma caratterizzato da un trauma cranico di particolare gravità. È stato quindi trasferito in Terapia Intensiva, dove è attualmente sottoposto a monitoraggio neurologico avanzato».

Per il ragazzino «la prognosi rimane riservata, in ragione della complessità del quadro clinico e della necessità di un'osservazione continua, anche in vista delle valutazioni chirurgiche e specialistiche che potranno rendersi necessarie» ha concluso l'ospedale. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Archimede, quando un'ambulanza, a sirene spiegate, aveva travolto lo studente che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane è stato subito intubato e portato in condizioni critiche all'ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.