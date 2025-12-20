Tragica arrampicata: muore bambino di 10 anni

Tragedia in Val Venosta, in Alto Adige. Un ragazzino di 10 anni ha perso la vita venerdì sera intorno alle ore 17 a Laudes, nei pressi di Malles. Il bambino era in compagnia di un amico. Dopo aver passato del tempo nel parco giochi del paesino, insieme hanno deciso di salire lungo un sentiero nel vicino bosco. Durante l'arrampicata si sono però persi finendo su una parete rocciosa. Uno dei due è scivolato ed è precipitato per un centinaio di metri, morendo sul colpo. L'amico è stato recuperato dai soccorritori spaventato ma illeso, in un punto pericoloso: è stato lui a lanciare l'allarme.