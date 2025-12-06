Tragedia nell'Egeo: annegati diciotto migranti, salvi in due

Nuova tragedia dell'immigrazione. Diciotto migranti sono annegati a causa del ribaltamento dell'imbarcazione su cui viaggiavano e mentre si trovavano a 40 km a sud della piccola isola greca di Chrysi. Due persone sono state tratte in salvo. La notizia è stata diffusa da un funzionario della guardia costiera. L'imbarcazione in difficoltà è stata inizialmente intercettata da una nave cargo turca, che ha avvisato le autorità greche che sono riuscite a mettere in salvo due persone. I sopravvissuti sono stati portati sull'isola di Creta.

La Grecia è stata in prima linea nella crisi migratoria del 2015-16, quando oltre un milione di persone provenienti dal Medio Oriente e dall'Africa hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Europa. Da allora i flussi sono diminuiti, ma nell'ultimo anno si è registrato un forte aumento delle traversate, principalmente dalla Libia. Le nuove rotte vanno verso Creta, Gavdos e Chrysi, le tre isole dell'Egeo più vicine alla costa africana.