Tragedia alla cena della Vigilia, muore soffocato con il panettone

Un boccone di panettone e mandarino ha trasformato in tragedia la cena della vigilia di Natale di una famiglia di Settimo Torinese. Giovanni Lopez è morto soffocato, a 47 anni, davanti ai genitori e ad altri parenti. I familiari hanno cercato di soccorrerlo poi, capita la gravità della situazione, hanno contattato il 118 ma i tentativi di rianimazione da parte degli operatori si sono rivelati inutili per lui. Sul posto sono arrivati carabinieri e medico legale che ha parlato di "natura accidentale" del decesso. Un episodio che ha lasciato sgomenti parenti e amici di Giovanni. "Sarai sempre nei nostri cuori - ha scritto in un post sui social il fratello -. Eri puro, generoso e buono anche fin troppo. Spero che il Signore sarà buono con te e spero che sei andato in una vita migliore. Ti voglio bene, fratello mio".