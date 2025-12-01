Tragedia a Genova, donna senza dimora trovata morta sotto i portici

Una donna di circa 40 anni, senza dimora, che aveva trovato rifugio sotto i porticati di via Fieschi, in centro a Genova, è stata trovata morta nella serata di ieri. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei medici e paramedici inviati dal 118.

"La morte della donna senza dimora, nel pieno centro della nostra città, è una tragedia che ci sconvolge e che ci ricorda quanto ancora tutte le istituzioni, a ogni livello, debbano fare per prevenire drammi come questo, che colpiscono il cuore della nostra comunità" sottolineano sindaca Silvia Salis e l'assessora al Welfare Cristina Lodi, che da ieri sera stanno seguendo con la direzione delle Politiche sociali la possibile ricostruzione delle cause che hanno portato al decesso della donna e la sua situazione sociale. "Ai familiari e a chi la conosceva va tutta la nostra vicinanza e solidarietà - aggiungono Salis e Lodi - Il nostro cordoglio è profondo per questa donna che evidentemente viveva ai margini della comunità, in una situazione di profondo disagio. Il nostro impegno sarà ancora più forte per evitare che questi drammi si possano verificare".

Anche se ancora il clima ci dà una tregua, spiega inoltre l'assessore, in vista delle possibili diminuzioni delle temperature il Comune di Genova ha predisposto un piano inverno rafforzato che scatterà la prossima settimana. I nostri operatori del sociale e dell'educazione di strada sono costantemente al lavoro.

La zona di via Fieschi, come altri portici del centro, accoglie decine di senza tetto ogni notte: con l’arrivo della stagione invernale le condizioni peggiorano drasticamente e si moltiplicano le situazioni di marginalità e bisogno.