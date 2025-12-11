Time: gli architetti dell'intelligenza artificiale persona dell'anno 2025

Per il "Time" sono gli «architetti dell’intelligenza artificiale» la persona dell’anno del 2025. La prestigiosa rivista americana ha annunciato la sua doppia copertina di fine anno, una con le iniziali AI dietro impalcature e la seconda con otto dei più importanti super-manager del tech americano, seduti sul braccio di una gru. Una scena che evoca l'iconica foto “Pranzo in cima a un grattacielo”, scattata nel 1932 da Charles Ebbets agli operai che lavoravano alla costruzione del Rockefeller Center.

Gli architetti dell’IA hanno « iniziato la corsa per sviluppare l’IA con enormi conseguenza per la società», ha detto il direttore di "Time", Sam Jacobs. Il 2025 è stato l'anno in cui il potenziale dell'intelligenza artificiale è esploso e in cui è diventato chiaro che non ci sarà ritorno al passato, afferma il magazine: «Per aver inaugurato l'era delle macchine pensanti, per aver stupito e inquietato l'umanità, per aver trasformato il presente e oltrepassato il possibile, gli Architetti dell'Ia sono la Persona dell'Anno» è la motivazione del riconoscimento.