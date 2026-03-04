Terremoto a Catania di magnitudo 4.5: scuole chiuse

È stato di magnitudo 4.5 il terremoto delle 7.05 avvertito in almeno tre province della Sicilia Orientale: Catania, Messina e Siracusa. Il sisma è stato registrato dalla sala operativa dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania. L'epicentro è stato localizzato sull'Etna, a nord-ovest di Ragalna a una profondità di quattro chilometri. In questo comune "ci sono danni ad abitazioni e a strutture pubbliche" e "sono in corso accertamenti e verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici" spiega all'Ansa il sindaco Antonio Nino Caruso, sottolineando di avere "chiuso le scuole" ma che "non risultano danni alle persone". Le scuole resteranno chiuse per precauzione anche a Catania. Lo ha annunciato il sindaco Enrico Trantino spiegando che le lezioni sono sospese oggi a scopo precauzionale per consentire sopralluoghi alle strutture che ospitano le scuole. Analoga iniziativa è stata adottata in diversi comuni della provincia. Il dirigente generale della Protezione civile regionale Salvo Cocina ha disposto l'attivazione immediata di un monitoraggio telefonico attraverso il servizio emergenza, al fine di verificare eventuali criticità presso tutti i Comuni nei quali la scossa è stata avvertita.