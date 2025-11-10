Tennis, Sinner parte con una vittoria alle Atp Finals di Torino

Jannik Sinner batte Felix Auger-Aliassime nel suo match d'esordio alle Atp Finals 2025 di Torino, in scena all'Inalpi Arena. Il punteggio in favore del numero 2 del mondo è stato 7-5 6-1, in un'ora e 40 minuti di gioco. Sinner è stato bravo a uscire da un primo set piuttosto complicato e "fortunato" nell'approfittare di un problema al polpaccio occorso al canadese proprio alla fine del primo parziale. Pubblico da stadio a Torino, che ha aiutato l'altoatesino ad archiviare la pratica in due set. La difesa del titolo vinto nel 2024, quando ha trionfato nel "Master" di fine anno, proseguirà mercoledì contro Alexander Zverev.

I testa a testa vedono Sinner avanti 5-4 sul tedesco. L'azzurro ha avuto la meglio negli ultimi quattro confronti (Masters 1000 Cincinnati 2024, Australian Open 2025, Atp Vienna 2025, Masters 1000 Parigi 2025). Su cemento lo score è sempre in favore dell'altoatesino (4-3), che comanda anche nei precedenti indoor (2-1).