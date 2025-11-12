Tennis, Sinner in semifinale alle Atp Finals di Torino

Sinner si qualifica per le semifinali delle Atp Finals di Torino. L'altoatesino sconfigge Alexander Zverev in meno di due ore col punteggio di 6-4 6-3.

Un primo set iniziato per Sinner con una certa difficoltà, costretto ad annullare due palle break malgrado quattro Ace messi e segno. Poi sostanziale equilibrio fino al 5-4 per Sinner. A quel punto, sul servizio dell'avversario, l'azzurro alza il livello, riuscendo a fare il break al terzo tentativo e vincendo il primo set.

Sembra tutto facile per l'azzurro, ma non è così. Nel secondo set, infatti, si trova sotto 0-40 sull'1-1 e servizio. La sua reazione è da grande campione e con tre battute eccezionali, rimette le cose a posto. Sul 2-2, però, il tedesco ha un'altra palla break, ma come il game precedente, Sinner si tira fuori dei guai con un Ace. E nel gioco successivo è Sinner ad avere la palla break e, a differenza dell'avversario, realizza il punto con una magnifica smorzata.

Tutto finito? Quasi. Sinner va a servire sul 4-2 e si trova di nuovo a dover fronteggiare le palle break. E anche questa volta, per la quinta volta nel set, si salva con un Ace.

Con questa vittoria Jannik si qualifica (da primo del gruppo Bjorn Borg) alle semifinali quando manca ancora una partita del round robin. La sua con Shelton ha poco da dire (Sinner in semifinale e l'americano eliminato), mentre quella tra Zverev e Auger-Aliassime vale il secondo posto.