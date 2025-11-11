Tennis, Musetti vince contro De Minaur e si qualifica

Lorenzo Musetti ha battuto in tre set l'australiano Alex De Minaur nel secondo turno delle Atp Finals di Torino. Dopo aver conquistato il primo set 7-5, l'azzurro ha perso il secondo 6-3 e in rimonta ha vinto il terzo 7-5, mandando in estasi la Inalpi Arena. Il match, molto equilibrato, è durato due ore e 47 minuti. Con questo risultato il carrarese ha ancora una possibilità di accedere alla semifinale: giovedì affronterà il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz nella partita decisiva. (ANSA). «Sono riuscito a scavare dentro di me la poca energia rimasta perché gli ultimi due mesi sono stati molto impegnativi» Lorenzo Musetti ringrazia il pubblico di Torino dopo quasi tre ore di gara.