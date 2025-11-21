Tennis, Davis: l'Italia centra la terza finale in tre anni
November 21, 2025
Dopo l'esordio vincente contro l'Austria, la coppia Berrettini-Cobolli conduce gli azzurri in finale battendo anche il Belgio 2-0. Flavio mette la ciliegina sulla torta vincendo la battaglia al tiebreak del terzo set contro Bergs, superandolo per 6-3 6-7 7-6(15) dopo aver annullato 7 match point. L'Italia centra così la terza finale in 3 anni: domenica sfiderà Germania o Spagna.
