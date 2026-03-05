Teheran, colpita una petroliera Usa nel Golfo Persico

I Guardiani della rivoluzione iraniana, i Pasdaran, hanno rivendicato l'attacco: la nave americana è attualmente in fiamme e c'è del petrolio in acqua

Le Guardie della Rivoluzione iraniane (Pasdaran) hanno rivendicato di aver colpito una petroliera statunitense nel Golfo Persico settentrionale. In un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato, il Corpo dei Pasdaran ha affermato che una nave americana «è stata colpita da un missile nel Golfo Persico settentrionale» ed «è attualmente in fiamme».

Secondo quanto riportato dalle agenzie, l’episodio potrebbe essere collegato a un'esplosione segnalata nelle acque al largo del Kuwait. L’agenzia britannica per la sicurezza marittima Ukmto ha riferito su X che «il comandante di una petroliera all’ancora ha riferito di aver assistito e udito una grande esplosione a babordo, per poi vedere una piccola imbarcazione allontanarsi» dall’area di Mubarak Al-Kabeer. L’agenzia ha aggiunto che «c’è petrolio in acqua proveniente da una cisterna di carico», con possibili conseguenze ambientali.

Il ministero dell’Interno del Kuwait ha precisato che l’esplosione è avvenuta fuori dalle acque territoriali del Paese, ad almeno 60 chilometri dal porto di Mubarak Al-Kabeer. Nel frattempo i Pasdaran sostengono di avere il controllo completo dello Stretto di Hormuz, via fondamentale per il commercio mondiale di petrolio.