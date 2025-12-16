Tajani: l’Italia potrebbe entrare nel “board of peace” per Gaza

«Si sta discutendo» dell'ingresso dell'Italia nel Board of Peace per la Striscia di Gaza, ma quello che è certo è che «l'Italia è in prima fila e all'avanguardia per la costruzione della pace». Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Tg2Post, ricordando che '»gli italiani sono ben visti sia dai palestinesi, sia dagli israeliani». «Credo che siamo alla vigilia della seconda fase dell'accordo di pace – ha aggiunto Tajani – ci sono ancora azioni di Israele contro Hamas, che non ha disarmato, e tutto questo provoca tensione. Ho incontrato Abu Mazen a Roma e lui condanna Hamas. Dobbiamo sostenete l'Anp che garantisce la pace».