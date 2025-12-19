Supercoppa italiana: il Bologna raggiunge il Napoli in finale

Sono serviti i calci di rigore, dopo l'1-1 dei 90' tra Bologna e Inter, per decidere l'avversaria del Napoli, lunedì, nella finale della Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita. A spuntarla è stato il Bologna 4-3 ma che fatica dal dischetto con cinque rigori sbagliati consecutivamente dalle due squadre prima del penalty decisivo calciato sotto l'incrocio da parte di Ciro Immobile. Gara molto tirata e combattuta con il Bologna che, da campione della Coppa Italia, si giocherà il primo trofeo stagionale con i campioni d'Italia dello scorso anno, il Napoli di Conte.