Strage del Sannio, oggi i funerali di mamma Elisa e del figlio Cosimo. Fuori dal coma la figlia 16enne

Funerali congiunti e lutto cittadino oggi a Paupisi, il comune del Beneventano sconvolto dalla tragedia della famiglia Ocone. Oggi pomeriggio alle 16 nella chiesa di Santa Maria del Bosco si terranno i funerali di Elisa Polcino e Cosimo Ocone, moglie e figlio di Salvatore Ocone, l'uomo che ha ucciso entrambi nella strage dello scorso 30 settembre. Per l'occasione, il sindaco di Paupisi ha proclamato il lutto cittadino dalle 13 sino alla fine del funerale.

Il nulla osta per la restituzione delle salme ha avuto l'ok da parte dell'autorità giudiziaria dopo che è stata effettuata, mercoledì, anche l'autopsia sul corpo di Cosimo che aveva soltanto 15 anni. L'esame ha confermato quanto emerso già in un primo momento: anche Cosimo, come la madre Elisa e la sorella di poco più grande, è stato colpito con una grossa pietra al capo. La morte sarebbe stata quasi immediata.

Intanto, le condizioni della 17enne Antonia Ocone, unica superstite alla follia omicida del padre, restano stazionarie nella loro gravità. All'ospedale di Pozzilli, in provincia di Isernia, nel Molise, dove la ragazza è ricoverata dal giorno dell'aggressione, i bollettini parlano di una graduale riduzione della sedazione farmacologica. I parametri vitali restano stabili ma la prognosi è ancora riservata. E' lei l’unica superstite della strage insieme al fratello Mario, che era si è trasferito da Paupisi a Rimini per motivi di lavoro.