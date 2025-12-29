Stop all'aumento dell'età pensionabile, approvato odg della Lega
di Redazione
Parere favorevole del governo: l'ordine del giorno del Carroccio impegna l'esecutivo a sterilizzare l'incremento dei requisiti pensionistici previsti in manovra
1 min di lettura
December 29, 2025
È passato in serata l'ordine del giorno della Lega alla manovra per sterilizzare l'aumento dell'età pensionabile.
Il governo ha dato parere favorevole al testo che impegna il governo a «valutare l'opportunità di riconsiderare la misura» che prevede che i requisiti pensionistici aumentino di un mese dal 2027 e di tre mesi dal 2028.
L'ordine del giorno impegna quindi l'esecutivo anche ad adottare «le opportune iniziative normative volte a sospendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tale aumento».
© RIPRODUZIONE RISERVATA