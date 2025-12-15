«Spara a Giorgia», scritta sulla sede della Lega a Busto Arsizio

La scritta in vernice rossa «Spara a Giorgia», accompagnata da una stella a cinque punte e dalla sigla «BR», è comparsa sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, nel Varesotto. La Digos della Questura di Varese ha avviato le indagini per identificare i responsabili. L’episodio richiama quanto accaduto una settimana fa sul lungomare di Pietrasanta, in Toscana, dove era apparsa una scritta analoga. Non si tratta di un caso isolato. La sede leghista di via Culin era già stata presa di mira lo scorso 31 ottobre, quando sul portone della sezione erano stati tracciati schizzi di vernice rossa. Pochi giorni dopo, su una parete del Municipio in via Fratelli d’Italia, era comparsa la scritta «Fasci appesi». «Un’azione inaccettabile e pericolosa», l’ha definita il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, da «condannare con forza per evitare che una becera scritta possa trasformarsi in qualcosa di molto più grave». Sulla stessa linea il segretario della Lega di Busto Arsizio, Alessandro Albani: «Non è più goliardia, ma una minaccia grave alla presidente del Consiglio, segno di un clima intollerabile». Albani ha presentato denuncia alle forze dell’ordine, auspicando «l’individuazione degli autori e l’adozione di provvedimenti esemplari».

«Un altro gesto grave e inaccettabile, che contribuisce ad alimentare un clima sempre più teso e pericoloso - ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto -. Da tempo assistiamo ad una deriva preoccupante, con un linguaggio che varca i confini del confronto democratico e scivola nell'odio ideologico. Nessuna critica politica, per quanto aspra, può mai giustificare minacce o istigazioni alla violenza. La storia del nostro Paese ci insegna quanto sia rischioso abbassare la guardia di fronte a segnali di questo tipo».