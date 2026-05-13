Soccorsi 56 migranti sulla Ocean Viking, un morto per botte in Libia

Stamani l'Ocean Viking di Sos Mediterranée ha soccorso 56 migranti stipati in un'imbarcazione, in difficoltà nella zona di ricerca e salvataggio libica. Una delle persone soccorse era priva di conoscenza e non respirava. Nonostante l'intervento immediato della equipe medica, è deceduta. Gli altri sono ora in sicurezza a bordo della nave e ricevono le cure necessarie: diverse persone soffrivano di ipotermia. Secondo le testimonianze, riferisce la ong, la persona deceduta avrebbe subito violenze fisiche in Libia prima di imbarcarsi e avrebbe perso conoscenza diverse ore prima del salvataggio.