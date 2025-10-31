Sequestrato un portale online di fotovoltaico, truffate 6mila persone

La Guardia di Finanza e la Polizia hanno eseguito un sequestro preventivo e d'urgenza di un portale, voltaiko.com, che fino a ieri operava nel settore delle energie rinnovabili. Sono anche stati bloccati novanta conti correnti riconducibili allo stesso gruppo societario. L'accusa è di avere truffato 6mila persone in Italia attraverso un modello di vendita con struttura piramidale del tipo Schema Ponzi (modello truffaldino che promette grandi guadagni agli investitori storici, a scapito dei nuovi investitori, vittime della truffa).

Il sito attirava risorse promettendo il noleggio di pannelli fotovoltaici in altri Paesi ad alta produttività energetica, con la garanzia di rendimenti mensili o trimestrali. Le somme investite venivano vincolate per tre anni, garantendo così al portale una significativa leva finanziaria. Secondo le indagini delle autorità, quei pannelli fotovoltaici sarebbero però inesistenti. Dieci persone risultano ad oggi indagate, secondo le prime ricostruzioni sarebbero legate a un gruppo criminale transnazionale.

Il volume di investimenti stimato legato alle truffe è di 80 milioni di euro. Nel corso delle perquisizioni è stato possibile rinvenire e sottoporre a sequestro criptovalute, dispositivi elettronici, beni di lusso, lingotti d'oro e documentazione di rilevante interesse investigativo. Nell'operazione di queste ore - denominata Cagliostro - stati impegnati i reparti della Guardia di Finanza delle province da Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone, Teramo, Pescara, Ragusa.