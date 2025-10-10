Sei nascite in un giorno a Venezia: non accadeva da dieci anni
Festa grande all'Ospedale Civile di Venezia
October 10, 2025
Sei nascite in un giorno all'Ospedale Civile di Venezia. Non si vedeva da dieci anni mezza dozzina di fiocchi affissi tutti insieme alla porta del reparto veneziano di Ostetricia e ginecologia. A invertire per un giorno la tendenza demografica sono stati quattro neonati italiani, uno srilankese e una palestinese. Non figli di turisti, ma di famiglie residenti a Venezia.
L'evento eccezionale, in controtendenza al crollo delle nascite, è accaduto nella giornata di mercoledì 8 ottobre.
La prima nascita, 26 minuti dopo la mezzanotte, è stata quella di Alma, figlia di palestinesi (3 chili e 660 grammi); il secondo è stato Pietro, nato alle ore 6:07 (3 chili e 845 grammi); sei minuti dopo, alle 6:13, è stata la volta di Mattia (3 chili e 180 grammi); alle 10:37 è nato Daniele (3 chili e 350 grammi) e alle 13:39 li ha seguiti Aurelio Giulio (3 chili e 180 grammi). A concludere la maratona Dion Fernando, figlio di genitori dello Sri Lanka (3 chili e 140 grammi).
L'accelerata di parti avvenuta mercoledì ha determinato il sorpasso delle nascite nel centro storico veneziano rispetto allo scorso anno: il 7 ottobre del 2024 il registro nascite annuale contava 211 bambini, il 7 ottobre 2025 i bambini segnati nel nuovo registro sono invece 214.
