Scuolabus esce di strada e finisce nel torrente, 5 feriti

Il pullman stava portando nove studenti a Bormio, l'incidente è avvenuto a Valfurva, in Valtellina

Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina, e dopo esser precipitato per alcuni metri è finito nel torrente Frodolfo. Quattro ragazzi minorenni feriti lievemente sono stati portati all'ospedale Morelli di Sondalo. Più serie le condizioni dell'autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sul posto anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e i carabinieri della Compagnia di Tirano.

La strada statale 300 del Passo di Gavia è provvisoriamente chiusa al traffico a Valfurva, in provincia di Sondrio, per consentire le operazioni di recupero da parte dei Vigili del fuoco dell'autobus uscito fuori strada all'altezza del km 5,4. Le squadre Anas e i carabinieri della Compagnia di Tirano sono sul posto per la gestione della viabilità.