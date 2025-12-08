Scontri al confine tra Cambogia e Thailandia: cinque morti

Alta tensione in Estremo Oriente. La Thailandia ha lanciato attacchi aerei contro la Cambogia. Lo ha annunciato l'esercito, mentre imperversano scontri al confine. Il portavoce delle forze armate, Winthai Suvaree, ha detto in una nota che la Thailandia ha cominciato "ad utilizzare aerei per colpire obiettivi militari in diverse aree" per reprimere gli attacchi dell'esercito cambogiano. Un soldato thailandese è rimasto ucciso e altri quattro sono stati feriti. La portavoce del ministero della Difesa cambogiano ha replicato accusando la Thailandia di "aver sparato numerosi colpi con i carri armati contro il tempio di Tamone Thom" e altre aree vicino al tempio di Preah Vihear. Ci sarebbero state 4 vittime civili. Quest'estate c'erano già stati scontri tra i due Paesi, finiti con 43 morti.