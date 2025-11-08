Schlein replica a Meloni: il governo ha aiutato i più ricchi

Per la segretaria del Pd, «la pressione fiscale è salita e il ceto medio si è impoverito. Con che faccia la premier si sveglia e attacca le opposizioni?»

Dopo l'attacco della premier Meloni all'opposizione sul tema della patrimoniale, dal Pd arriva la replica, firmata dalla segretaria Elly Schlein. «Con Giorgia Meloni al governo la pressione fiscale è salita al 42,8%, il massimo degli ultimi dieci anni. Lo dicono i dati del governo, non del Pd - ha sottolineato Schlein -. Il governo Meloni ha aumentato le tasse per tutti. E come se non bastasse nella prossima manovra interviene sull'Irpef e aiuta di nuovo i più ricchi anziché il ceto medio che si è impoverito»

Secondo la leader del Pd, «lo dice l'Istat, che l'85% delle risorse andranno alle famiglie più ricche. Con che faccia stamattina si sveglia e attacca le opposizioni? Il suo governo verrà ricordato come quello dei salassi per famiglie e imprese italiane e per gli aiuti ai più ricchi».