Schlein: democrazia a rischio con l'estrema destra al governo

Duro attacco di Elly Schlein, segretaria del Pd, al governo Meloni. Intervenendo al Congresso del Pse, in corso ad Amsterdam, Schlein ha detto che «in Italia c'è una estrema destra al governo che sta tagliando la spesa pubblica, la sanità, la scuola, sta bloccando le nostre proposte di salario minimo». Poi ha aggiunto: «Stanno producendo solo propaganda, odio e polarizzazione. La settimana scorsa Meloni a Firenze ha detto che l'opposizione è peggio di Hamas. Voglio solidarizzare con Ranucci, vittima di un attentato terribile: la libertà e la democrazia è a rischio quando l'estrema destra è al governo».