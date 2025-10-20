Schillaci: 20mila infermieri in più e soldi allo screening oncologico

«Gli infermieri sono al centro della manovra: ne verranno assunti 20mila in più rispetto al turnover naturale». Lo ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci aggiungendo che, fatte salve le disposizione della legge di bilancio, toccherà alle «Regioni fare il loro e assumere, con quelle che sono le loro capacità finanziarie, infermieri e medici. Con il crescere del Fondo sanitario aumenterà anche per le Regioni la possibilità e la capacità di assumere nuovo personale». Nella bozza di Manovra, ha aggiunto Schillaci, «c’è uno stanziamento mai ottenuto prima» destinato anzitutto «per la prevenzione e per gli screening oncologici. C'è una visione sulla prevenzione e sulla salute mentale degli italiani, un problema non solo in Italia ma in Europa che riguarda i più giovani, con un Piano finanziato con 80 milioni di euro».

Ma un altro capitolo importante della spesa sanitaria supplementare andrà nell’ottenere «più assunzioni per gli infermieri»: «Verranno pagati meglio gli operatori sanitari, i medici e gli infermieri del Ssn», ha detto Schillaci, aggiungendo di ritenere «più utile ragionare su come investire i fondi, sulla strategia che c'è per dare continuità alle precedenti manovre, e colmare le carenze del personale con un piano di assunzioni rivolto soprattutto agli infermieri e migliorare le retribuzioni economiche». L’obiettivo è conservare il «bene assoluto del Servizio sanitario nazionale, che tutti ci invidiano», secondo il ministro della Salute: per farlo «non possiamo che puntare sulla prevenzione. Abbiamo ampliato le fasce d'età degli screening, ma soprattutto abbiamo aumentato la percentuale del Fondo destinato alla prevenzione».