Sardegna, la Consulta esclude decadenza per Todde

Alessandra Todde resta presidente della Regione Sardegna. Secondo la Consulta, il collegio regionale di garanzia elettorale «ha esorbitato dai propri poteri pronunciandosi sulla decadenza in ipotesi non previste dalla legge come cause di ineleggibilità». La Corte Costituzionale ha anche dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna in relazione alla sentenza del tribunale di Cagliari che ha rigettato il ricorso di Alessandra Todde contro l'ordinanza-ingiunzione del collegio di garanzia.

«Continuiamo ad andare avanti, a lavorare a testa alta, con ancor più energia e determinazione con un solo obiettivo in mente: il bene della Sardegna», dice la presidente della Regione.

«Ne eravamo certi, conoscendo le norme di legge e avendo letto le carte», scrive sui social Giuseppe Conte. «Cosa diranno adesso i garantisti 'a senso unico' del centro-destra che scudano i loro ministri e sottosegretari e finanche i criminali libici per ogni possibile violazione del diritto interno e internazionale e poi invece tentano di ribaltare il voto espresso democraticamente dal popolo sardo, con cavilli giuridici e campagne denigratorie?».