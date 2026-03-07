Rugby, l'Italia fa la storia: prima vittoria contro l'Inghilterra

L'Italia ha battuto l'Inghilterra 23-18 (10-12) in una partita della quarta giornata del Sei Nazioni. È la prima vittoria di sempre per la nazionale azzurra su quella inglese. Gli azzurri sono al quarto posto in classifica con 9 punti; guidano Francia e Scozia a quota 16, con due lunghezze di vantaggio sull'Irlanda. La nazionale allenata da Quesada chiuderà il Sei Nazioni il 14 marzo a Cardiff con il Galles.

«I ragazzi, anche se non erano favoriti, hanno superato il nervosismo del secondo tempo. Questa vittoria rappresenta un grande passo avanti nel nostro percorso. Oggi l'abbiamo costruita la vittoria». Così Gonzalo Quesada, ct dell'Italrugby, dopo la vittoria contro l'Inghilterra.

«Due anni fa in questa partita entravamo a pochi punti all'intervallo e non ci credevamo tanto - ha aggiunto -. Oggi invece troviamo e sfruttiamo le opportunità che ci sono state, per questo dico che è uno step in avanti importante. Ora dobbiamo godere di questa vittoria, ma poi dobbiamo prepararci tranquillamente per una gigantesca partita contro il Galles».

Analizzando la partita ha concluso: «Credo che avevamo un piano gara e abbiamo avuto difficoltà a metterlo in campo per colpa dell'Inghilterra che giocava sempre al limite. Ma ogni volta che abbiamo potuto fare quello che avevamo preparato con il pallone abbiamo fatto meta o conquista Anche la panchina ha fatto benissimo. Sapevamo che questa panchina poteva fare la differenza, per questo sono entrati velocemente».