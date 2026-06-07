La Cina mostra i muscoli, a spese di dollaro ed euro

Gira voce che alcune delle poche navi transitate in queste settimane per lo stretto di Hormuz abbiano pagato un pedaggio non in dollari né tanto meno in euro, ma in criptovalute. O in renminbi, la valuta cinese (il significato è "moneta del popolo") che negli ultimi mesi si è dotata di una infrastruttura elettronica di pagamento. Si tratta di un segnale, solo di un segnale. Sufficiente a dimostrare, però, come il dollaro non sia più la moneta di scambio a cui si fa riferimento nelle situazioni più complesse, in cui è più alto il rischio di non vedersi riconosciuto il prezzo pattuito. E dimostra anche che il peso delle alternative al biglietto verde sta crescendo, così come la valenza sempre più strategica - non solo a livello economico ma anche geopolitico - del mercato valutario.

Sono passati pochi mesi da quando, era il 1° febbraio, il presidente Xi Jinping ha auspicato che il renminbi possa diventare a pieno titolo una valuta di riserva globale, in una delle sue dichiarazioni più dirompenti effettuate finora sull'ambizione della Cina di rafforzare il ruolo internazionale della propria valuta. Il percorso è partito da lontano, e la strada da fare è ancora tanta: tra le riserve, il dollaro statunitense mantiere la sua quota intorno al 57%, l'euro viaggia intorno al 20% lo yen giapponese e la sterlina britannica sono intorno al 5-6%, mentre il renminbi cinese è al 2%. Ma il peso di Pechino è già molto superiore se guardiamo agli scambi commerciali, che per il 9% è regolato in valuta cinese. D'altronde, complice una spregiudicatezza nella politica fiscale e valutaria che le grandi potenze occidentali non possono permettersi, la Cina è il Paese che attraverso la sua Banca centrale ha acquistato la maggior quantità al mondo di oro destinato a riserve (oltre 350 tonnellate) dal 2022 in poi, e intanto ha continuato imperterrita ad acquistare titoli di Stato americani, alimentando quella "sudditanza" che tanto fa paura a Donald Trump.

Movimenti come questi fanno meno rumore e meno paura delle guerre - reali o commerciali - che si combattono in giro per il mondo, e che stanno cambiando pezzo dopo pezzo il quadro geopolitico globale. Ma non sono meno rilevanti, anzi. Una valuta forte è sinonimo di influenza e pervasività di chi la emette, soprattutto adesso che il quadro si sta complicando con l'ingresso di valute digitali - le temute "stablecoin" - che puntano a squadernare l'assetto che abbiamo conosciuto finora.