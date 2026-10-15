Singapore vuol diventare la capitale del “climate tech”

Trasformare i rifiuti in carburante per gli aerei e conservare l’energia del sole e del vento nella sabbia per riscaldare le fabbriche. Sono alcune delle idee sviluppate dalle start up specializzate in tecnologie per clima con sede a Singapore. La città-Stato del Sud-est asiatico sta diventando un hub di riferimento in questo settore, sia a livello regionale che globale. Tra gli addetti ai lavori è percepita come la Silicon Valley del “climate tech”. Come ci è arrivata? Il fattore chiave è il flusso di capitali destinato dal governo per mezzo dei fondi d’investimento sovrani alle imprese altamente innovative in ambito ambientale. Secondo Tracxn, società che analizza il mercato delle imprese innovative e i mercati emergenti, il Paese ha attirato dal 2020 ad oggi circa 1,3 miliardi di dollari di investimenti in tecnologie per l’ambiente, pari addirittura all’80% (o quasi) del totale raccolto nel Sud-est dell’Asia. L’Indonesia si è classificata al secondo posto, seguita dal Vietnam.

L’indotto attrae aziende e professionisti specializzati da ogni parte del mondo. L’idea a monte di questo slancio è di fatto una scommessa: gli investimenti green a lungo termine sono un’opportunità per il benessere della società e per l’economia. Il governo ci crede molto e ha adottato ambiziose politiche ambientali che fungono da “esempio” e incoraggiamento alla costruzione di un futuro pulito (e prospero). Dal 2027, i voli in partenza dagli aeroporti di Singapore dovranno utilizzare una quota di almeno l’1% di carburante sostenibile, con l’obiettivo di arrivare al 3-5% entro il 2030. Il Paese punta, inoltre, ad aumentare la produzione di energia solare e a installare 60mila punti di ricarica per le auto elettriche entro la fine del decennio. La visione “green” di Singapore non è basata solo sui soldi: i gestori dei fondi sottolineano che la strategia può funzionare solo se condivisa con università, istituzioni e imprese disposte a non rinunciare all’approccio ambientalista anche in caso di crisi. I finanziamenti alle imprese verdi nel Sud-est asiatico avevano raggiunto il picco del 2022 (allora raggiunsero quota 400 milioni all’anno), poi hanno cominciato a scendere a causa dall’aumento dei prezzi causato dalle tensioni in Medio Oriente. Adesso sono in ripresa: la raccolta si è stabilizzata intorno a 250 milioni. La sfida, oggi, è continuare a sviluppare progetti di “climate tech” su larga a costi competitivi. Alcune delle start up con sede a Singapore hanno personale specializzato in altri Paesi asiatici, come il Vietnam, dove la manodopera costa meno. Per questi, la città-Stato funge da acceleratore della crescita e rampa di lancio per i mercati internazionali.

Tra le realtà più interessanti c’è Aether Fuels che trasforma materiali di scarto in carburanti destinati agli aerei e alle navi. L’azienda prevede di avviare la produzione nel suo primo grande impianto commerciale nel 2028. Alterno sviluppa invece batterie che utilizzano la sabbia per conservare il calore prodotto grazie all’energia del sole e del vento e utilizzarlo, per esempio, per riscaldare gli impianti delle fabbriche, riducendo così il consumo di carbone, gas e altri combustibili inquinanti. CRecTech, nata all’interno dell’Università di Singapore, recupera il gas prodotto dalle acque di scarico degli impianti che lavorano l’olio di palma e lo trasforma in metanolo liquido, un combustibile più facile da trasportare. Tanti sono i progetti dedicati allo sviluppo di infrastrutture elettriche che alimentano i data center dell’intelligenza artificiale per renderle più sicure e resilienti. Secondo gli esperti gli investimenti in questo settore possono generare rendimenti ben superiori all’inflazione.